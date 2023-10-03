الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُنظم جلسه تعريفية حول مُلتقي الكوادر البرلمانية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة ، مساء اليوم الثلاثاء ، جلسة تعريفية حول مُلتقي الكوادر البرلمانية نــحو تعزيز المشاركة السياسية ، المزمع إنعقاده غدًا ، ويستمر حتي الــ 7 من  أكتوبر الجاري ، بالمدينة الشبابية ببورسعيد ، بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبـحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

بدأت الجلسة بنبذة تعريفية عن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المُلتقي ، حيث تم استعراض  عناوين الجلسات بواقع [ 6 جلسـات عمل وورش عمل ]  الجلسة الأولي حول :" مفهوم المشاركة السياسية ” التعريف والآليات“  والجلسة الثانية بعنوان " الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية " ، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان " مهارات التواصل والإقناع " ، بينما تناقش الجلسة الرابعة محور " القيادة الفاعلة " ، وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول "إنجازات الدولة المصرية ، ونصل الي ختام الجلسات تحت عنوان " مهارات التسويق وانواعه "

وتجسّد الجلسات ايضًا : وضع خُطة وورق عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة ،  واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون داخل الجلسات وورش العمل .

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