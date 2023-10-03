الشباب والرياضة تُنظم جلسه تعريفية حول مُلتقي الكوادر البرلمانية

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة ، مساء اليوم الثلاثاء ، جلسة تعريفية حول مُلتقي الكوادر البرلمانية نــحو تعزيز المشاركة السياسية ، المزمع إنعقاده غدًا ، ويستمر حتي الــ 7 من أكتوبر الجاري ، بالمدينة الشبابية ببورسعيد ، بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبـحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

بدأت الجلسة بنبذة تعريفية عن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المُلتقي ، حيث تم استعراض عناوين الجلسات بواقع [ 6 جلسـات عمل وورش عمل ] الجلسة الأولي حول :" مفهوم المشاركة السياسية ” التعريف والآليات“ والجلسة الثانية بعنوان " الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية " ، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان " مهارات التواصل والإقناع " ، بينما تناقش الجلسة الرابعة محور " القيادة الفاعلة " ، وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول "إنجازات الدولة المصرية ، ونصل الي ختام الجلسات تحت عنوان " مهارات التسويق وانواعه "

وتجسّد الجلسات ايضًا : وضع خُطة وورق عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون داخل الجلسات وورش العمل .