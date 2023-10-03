عشاق المكرونة.. طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم

الجبن الموتزاريلا مع المكرونة وصوص البشاميل هو الميكس المقرب إلى قلب الكثير، لذلك نقدم لك طريقة عمل اللازانيا اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل اللازانيا

المقادير

- اللازانيا : علبة (شرائح)

- صوص المعكرونة الجاهز : علبة

- لحم مفروم : 250 جراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- صلصة البشاميل : 2 كوب

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي على النار، اسلقي شرائح اللازانيا مع القليل من الملح بحسب التعليمات المكتوبة على العبوة.

اقلي اللحم المفروم مع البصل في مقلاة على النار.

ضعي كمية قليلة من صلصة المكرونة في طبق بايركس، ثم رصّي شرائح اللازانيا فوق الصلصة حتى تغطي قعر الطبق.

وزّعي ثلث كمية اللحم فوق الشرائح، ثم أضيفي القليل من صلصة المكرونة، واسكبي كمية من صلصة البشاميل، وانثري القليل من جبن الموزاريلا.

كرّري الخطوات حتى تحصلي على عدّة طبقات مع الانتهاء بطبقة من شرائح اللازانيا، ثم اسكبي القليل من صلصة البشاميل وباقي كمية جبن الموزاريلا على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الطبق إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة، ثم حمّري الوجه وقدمي اللازانيا ساخنة.