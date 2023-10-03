تحذير عاجل من انتشار حشرة بق الفراش.. فيديو

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، أن كلام وزير الصحة في مؤتمر حكاية وطن كان واقعيا وعرض المشكلات وما هو المأمول فيها وإلى أين تم الوصول في حلها.



وأضاف أن هناك مبادرات صحية تشمل من مرحلة الولادة وربما ما قبلها من خلال متابعة الأم الحامل وحتى كبار السن، منوهًا إلى أن هناك 14 مبادرة صحية تشمل كل المراحل العمرية شهدت 110 ملايين زيارة، حيث إن المواطن يمكنه زيارة أكثر من مبادرة والاستفادة منها.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت إنفاق 23 مليار جنيه على الأدوية في المستقبل للعلاج من هذا المرض.



وحول حشرة بق الفراش، قال إنها كانت موجودة قديمًا ولكنها انتهت منذ خمسينيات القرن الماضي، وتأتي بسبب التكدس وزحام المواطنين إلى جانب عدم النظافة.



وأشار إلى أن الحشرة لا تسبب وباء معين ولكنها معدية وتتميز بقدرتها على التخفي ومن الصعب القضاء عليها، لأنه يمكنه البقاء في مكان ما دون طعام أو شراب طيلة 300 يوم.



واستطرد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، أن بق الفراش يحتاج درجة حرارة مرتفعة حتى يمكن القضاء عليه وكذلك رش المدينة كلها، لافتا إلى أنه لا خطر من لدغتها.