بسعر غير متوقع.. أنغام تخطف الأنظار بفستان مميز في مهرجان ليلة العمر

شاركت المطربة أنغام ببعض اللقطات من أحدث حفلاتها في دولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر، وخطفت الأنظار بلوك مميز وجذاب خطفت به الأنظار، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



واختارت فستانًا أحمر اللون ذا أكمام طويلة، ومزود بذيل طويل باللون الفوشيا؛ مما أضاف لمسة مميزة وعصرية أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق.





وكان الفستان من تصميم كارولينا هريرا، ويصل سعره إلى 5100 سترليني، أي ما يعادل 191 ألف جنيه.

وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتمين وساعة ذهبية.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة أنغام تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتعكس جمال ملامحها.





وحرصت أنغام علي وضع مكياج يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والآيلاينر، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.