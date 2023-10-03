رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث مع شيوخ المعاهد الجدد خطط العمل المقبلة

عقد الدكتور أحمد حمادى،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ،اليوم الثلاثاء اجتماعاً بشيوخ المعاهد الجدد بمشاركة الطيب محمود دنقل مدير إدارة التنسيق.



استهل رئيس الإدارة المركزية اللقاء بتهنئة الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة ، داعياً المولى عز وجل أن يعيدهما على مصر والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات.



أكد الدكتور أحمد حمادى لشيوخ المعاهد الجدد أن اختيارهم جاء عقب اجتياز إجراءات التقدم لشغل هذه الوظيفة ومنها المقابلة الشخصية التى تمت أمام اللجان المتخصصة والتى اوفدها قطاع المعاهد الأزهرية، مضيفاً أن هذا يدل على اختيار أفضل العناصر المتقدمة .



وأكد الدكتور حمادى على أهمية وخطورة دور شيخ المعهد فى انتظام ونجاح العملية التعليمية مشيراً انه أحد أهم أركان التعليم الأزهري ، معرباً عن ثقته في الحضور في تحقيق مستوى عال من الأداء التربوى بمعاهدهم.



واختتم رئيس المنطقة اللقاء بتوجيه العديد من النصائح لشيوخ المعاهد الجدد كان من أهمها مراقبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل والحرص على مصلحة التلاميذ والطلاب والاعتزاز بالانتماء للأزهر الشريف.

وأوضح الطيب محمود مدير التنسيق أن إجمالى عدد شيوخ المعاهد الجدد الذين اجتازوا اختبارات المقابلة الشخصية يصل لـ90 شيخ معهد تقريباً بمختلف المراحل والإدارات التعليمية بالمراكز، مؤكداً أنه تم الانتهاء من خطابات تسليمهم العمل لمباشرة مهام وظائفهم عقب وصول قرار اجتيازهم المقابلة الشخصية.



وفي سياق متصل، شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تكريم الدارسين المتميزين من الكبار والأطفال برواق القرآن الكريم خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة الرواق بمقر الإدارة حيث قام فضيلة الدكتور أحمد حمادي بتوزيع المصاحف القرآنية والجوائز العينية للدارسين الخاتمين والمتميزين بالرواق.



ونظمت إدارة فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور نور الرمادي حفل التكريم لدارسي الرواق الأزهري الخاتمين والمتميزين بحلقات تحفيظ القران الكري، في إطار حرص القيادات الأزهرية في دعم أنشطة الرواق الأزهري وألقى كلمة شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعايته لأنشطة الرواق الأزهري كما وجه الشكر والتقدير للمنتسبي الرواق الأزهري على الحرص والاهتمام بحفظ كتاب الله عز وجل الذي هو من أعظم وأجل الأعمال.



وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة فروع الرواق بمحافظة سوهاج بأن الحفل جاء بدعم وحرص محفظي الحلقات: الشيخ محمد سعد محمود عارف والشيخ حماده فؤاد والشيخ عاطف سلمان للدارسين بالحلقات على مواظبتهم بالحضور واجتهادهم في حفظ كتاب الله.