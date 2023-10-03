خصر منحوت ومكياج ناعم.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بلوك جذاب

نشرت الفنانة ليلى زاهر بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان صيفي جذاب.

وبدت ليلى زاهر بفستان تميز بألوانه الهادئة والجذابة، وكان باللون المينت جرين ومُزين بحمالات مصنوعة من التُل باللون بيبي بلو مع السيمون والأخضر ومحدد الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.





وتزينت ليلى زاهر بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط شكل القلب، بالإضافة لأنسيالات رقيقة في إحدى اليدين، وحملت كلاتش باللون الفضي الجذاب.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ليلى زاهر تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتعكس جمال ملامحها.





وحرصت ليلى علي وضع مكياج يبرز جمال عينيها الساحرتين، فإعتمدت ظلال العين باللون الوردي مع النود، وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود مع الوردي، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.