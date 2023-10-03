أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة لانس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال التشكيل الاساسي الذي سيخوض به اللقاء لانس الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بوليرت ديليليس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

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يخوض المدفعجية المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في خط الدفاع: جابرييل، ويليام ساليبا، ألكساندر زينشينكو، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.