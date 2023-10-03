علي عبده يبدأ رحلة استثنائية نحو قمة المناخ كوب 28 تشمل 7 دول عربية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة:

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، انطلق المغامر والناشط البيئي "علي عبده" يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023 في مغامرة استثنائية تستهدف تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة .

يقوم "علي عبده" بالرحلة على دراجة كهربائية، استعدادًا لمشاركته الاستثنائية في قمة المناخ كوب 28 التي ستُعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري.

تبدأ الرحلة من أهرامات الجيزة في جمهورية مصر العربية وتستمر لمدة أسبوعين، حيث يزور "علي عبده" محافظات الفيوم ومرسي مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء. بعد ذلك، يتوجه إلى سبع دول عربية أخرى بدايةً من الأردن ومرورًا بالسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، وتنتهي الرحلة في الإمارات للمشاركة في قمة المناخ كوب 28. سيتم خلال القمة عرض قصص النجاح والتحديات والفرص التي يوثقها "علي عبده" خلال رحلته، وتسليط الضوء على الآمال المتوقعة من المؤتمر.

ومن المقرر أن يقوم "علي عبده" بزيارة مدارس وجامعات ونوادي في الدول التي يمر بها خلال الرحلة، بهدف رفع الوعي حول الحاجة الملحة للعمل المناخي وتغير المناخ، وخاصةً بين الشباب. كما سيتم تصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي يقوم "علي عبده" بزيارتها، وسيتم عرضه في قمة المناخ كوب 28 بهدف الترويج لهذه المبادرات وجذب اهتمام الشباب بالأرقام القياسية.

تهدف هذه الرحلة إلى ترويج أهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الصدد. ويسعى "علي عبده" من خلال الرحلة إلى تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك كتحفيز للشباب والمجتمع العربي للتفكير والعمل بشكل أكبر في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

يعتبر "علي عبده" من أبرز الشباب الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. قد قام سابقًا بعدة مشاريع ورحلات مماثلة، بما في ذلك رحلة استكشاف الغابات المطيرة في أمازون ورحلة عبر الصحراء الكبرى في أفريقيا. وتعتبر رحلته الحالية إلى قمة المناخ كوب 28 تحديًا جديدًا يهدف إلى توجيه الانتباه إلى قضايا التغير المناخي والحفاظ على البيئة في العالم العربي.

من المتوقع أن تلتقط وسائل الإعلام العربية والدولية اهتمامًا كبيرًا برحلة "علي عبده" ومشاركته في قمة المناخ كوب 28، مما سيساهم في زيادة الوعي العام حول قضايا التغير المناخي وأهمية العمل المشترك لمواجهة هذا التحدي العالمي.

الجدير بالذكر أن "الرحلة إلى قمة المناخ 28" التي يجريها حاليا "علي عبده "تعد نسخة 2023 من الرحلة إلى 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تتم بالشراكة مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة وبدأت منذ العام الماضي بالرحلة الى كوب27، وتنطلق نسخة 2023 برعاية رئاسة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (CPO27)، وجامعة الدول العربية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مساهمة عدد المؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدول التي تمربها الرحلة.

