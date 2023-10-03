صحة الشرقية تكرم فرق مكافحة العدوى المتميزة بالمستشفيات

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، فريق إدارة مكافحة العدوى بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرق مكافحة العدوى في عدد ٧ مستشفيات بمحافظة الشرقية، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتميزهم في أداء عملهم.

يأتي هذا التكريم، بشأن تطبيق هذه الفرق؛ معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات بكفاءة، لحماية المرضى والمواطنين ومقدمى الخدمة الطبية من أي أمراض معدية، وتقديم خدمة طبية آمنة بهذه المنشآت.

يشار إلى أن فريق مكافحة العدوى، حصل على تقييم وزاري عالي ومتميز من قبل وزارة الصحة والسكان قطاع الطب الوقائي الإدارة العامة لمكافحة العدوى، والإشادة بهم من قبل الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، أثناء زيارته الإشرافية الأخيرة للمحافظة.

وأشاد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالدور الهام لفرق مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، في حماية المواطنين سواء داخل المنشأة الطبية أو خارجها، لافتاً إلى أهمية تنفيذ الاستراتيجيات وكافة السياسات والمعايير للوقاية من العدوى ومكافحتها، مع التأكيد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر والمناسب لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والمساهمة في تقديم أعلى مستويات الجودة داخل المنشأة الصحية، من خلال تعزيز السلامة والحد من مخاطر الإصابة بالعدوى ونقلها بين المرضى والزوار والعاملين.

ولفت إلى دور فرق مكافحة العدوى في مراقبة مقاومة المضادات الحيوية، ومؤكداً على أهمية ثقة الفرق والكوادر الطبية بالأقسام المختلفة بفرق مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وسهولة توفير التعليم والمشورة اللازمين في كافة الأوقات بشأن مكافحة العدوى.

جاء ذلك أثناء الإحتفالية التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، والتي قام وكيل الوزارة خلالها بتقديم شهادات التقدير لفرق مكافحة العدوى المتميزة بكل من مستشفيات "ديرب نجم المركزي، التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، أبوكبير المركزي، بلبيس المركزي، أبو حماد المركزي، الأمراض الصدرية بالزقازيق، ههيا المركزي".

وتم تكريم مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية الدكتور حسام فهمى، وأيضاً الدكتور أحمد العريني وكيل الإدارة، وأعضاء مكافحة العدوى بالمديرية، نظراً لحصول الإدارة على تقييم وزاري متقدم بلغ ٨١.٧٪ والوصول إلى المستهدف السنوي

وتقدمت إدارة مكافحة العدوى بخالص الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود على دعمه المستمر للفرق الطبية بالمحافظة، خاصة فرق مكافحة العدوى، والذي أدى إلى رفع كفاءة أداء المستشفيات، وساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.