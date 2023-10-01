الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة متهم بالنصب على المواطنين في الأميرية للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين بحجة إنهاء معاملتهم الحكومية داخل وحدات المرور بمنطقة الأميرية.

 

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البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده أمام وحدة المرور، وايهام المواطنين بقدرته على إنهاء كافة معاملتهم فى الوحدة نظير مبالغ مالية يتقاضها منهم فى سبيل ذلك.

 

وبمواجهته اعترف بقيامه باستغلال البسطاء من المواطنين وايهامهم على إنهاء أوراقهم، وتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك وبالتعاون مع آخر "هارب".

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