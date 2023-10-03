الكرملين: لا يوجد أي سبب يدفع بوتين إلى عدم زيارة أرمينيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترى أي سبب يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدم زيارة أرمينيا.



وقال بيسكوف - ردًا على سؤال عما إذا كان تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي يعني أن الرئيس لن يقوم بزيارته إلى أرمينيا - : "إننا بالطبع لا نرغب في أن يكون هناك سبب على الإطلاق يجعل الرئيس يختار عدم زيارة أرمينيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن البرلمان الأرميني صدق، في وقت سابق من اليوم، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما رفضت موسكو تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي أشار فيها إلى أن قرار أرمينيا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي كان بسبب عدم كفاية أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لضمان أمن البلاد، مؤكدة أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن أحكام المحكمة باطلة بالنسبة لها.