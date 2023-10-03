الفيحاء يتقدم بهدف صابيري على باختاكو بدوري أبطال آسيا

نجح نادي الفيحاء في فرض التقدم على نادي باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفيحاء يتقدم بهدف صابيري على باختاكو:

سجل هدف الفيحاء الأول اللاعب عبدالحميد صابيري في الدقيقة 10 من الشوط الأول الذي انتهى بهدف فيحاوي.

ويمتلك الفيحاء على مقاعد بدلاء أمام باختاكور كل من عبدالرؤوف الدقيل وحسين الشويش ومهند القيضي ويوسف حقوي وأسامة الخلف وراكان الكعبي ونواف الحارثي وعبدالرحمن العنزي وخالد كعبي ومحمد مجرشي ومالك عبدالمنعم، يمكنه الاستعانه بهم في النصف الثاني من اللقاء لتأكيد الانتصار.