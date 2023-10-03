نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، بالاشتراك والتنسيق مع الأمن العام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط قارئ عدادات كهرباء، لاتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها مليون و800 ألف جنيه بزعم استثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية بنسبة 30% إلا أنه لم يف بوعده مع الضحايا، وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية لهم.

ضبط قارئ عدادات كهرباء استولى على مليون و800 ألف جنيه من 3 أشخاص بسوهاج

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بورود محضر أحوال بتقدم 4 أشخاص ببلاغات ضد "م. ط. إ" 40 عامًا، قارئ عدادات بكهرباء مقيم بدائرة محافظة سوهاج، لاستيلائه منهم على المبالغ المالية المشار إليها في البلاغات، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 30% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.

وكشفت التحريات صحة المعلومات الواردة في البلاغات المحررة ضد المتهم، وتبين أنه سابق اتهامه في قضيتين إحداهما اختلاس والأخرى تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، عاقبت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة شخصين بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه أحد الأشخاص، بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023، بدائرة مركز ساقلته عندما وجهت النيابة العامة للمدعو "م . ج" طالب ووالده "ج.ف"، عامل إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه الطفل "ح. ر.ع"، وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.