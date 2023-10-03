مصطفى هدهود يحصد جائزة شخصية العام في إفريقيا

حصل الدكتور مصطفى هدهود، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للسيدات تحت 19 عاما والمدير التنفيذي لمجمع صالات حسن مصطفى على جائزة شخصية العام في أفريقيا لعام 2023، ضمن جوائز The Voice Achievers التي تم تنظيمها في هولندا.

وسافر هدهود خلال الساعات الماضية إلى هولندا من أجل استلام جائزة شخصية العام داخل قارة إفريقيا وتم تكريمه في حفل ضخم.

وترشح هدهود للجائزة نظرًا لما قدمه من مساهمات في تطوير الرياضة داخل القارة السمراء من الناحيتين الفنية والإدارية، قبل أن يتم الإعلان عن اختياره فائزًا بجائزة شخصية العام في أفريقيا بشكل رسمي.