مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يعرب عن قلقه بشأن مبادرات إعادة الإعمار المنافسة

بعد الفيضانات القاتلة

دعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا المقسمة، إلى آلية موحدة لقيادة إعادة إعمار المدينة الساحلية التي دمرتها الفيضانات المدمرة الشهر الماضي.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، في بيان، إن مثل هذه الآلية مطلوبة وسط "مبادرات أحادية ومتنافسة" من قبل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة على البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

ضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط دانيال أجزاء من شرق ليبيا الشهر الماضي.

غمرت الفيضانات سدين مستنفدين خارج درنة في 11 سبتمبر، مما تسبب في حدوث مياه هائلة جرفت المباني السكنية إلى البحر وتركت ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة متضررة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمور.

وقدر المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة أعداد القتلى التي تتراوح بين أكثر من 4000 إلى أكثر من 11000.

ولا تزال جثث العديد من القتلى تحت الأنقاض أو في البحر الأبيض المتوسط، بحسب فرق البحث.

ومع استمرار انقسام ليبيا، مع ادعاء إدارتين متنافستين بالشرعية ورغبة كل منهما في الإشراف على إعادة إعمار درنة.

دعا باتيلي إلى "آلية وطنية موحدة، مطلوبة للمضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات".

وحث السلطات الليبية المتنافسة وشركائها الدوليين على تسهيل إنشاء الآلية الموحدة لضمان “الشفافية والمساءلة”.

وكرر بيان المسؤول الأممي مخاوف الشعب الليبي بشأن تقديرات التكلفة التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار الأحادية الجانب المعلن عنها دون شفافية.

وفي أعقاب الكارثة، دعا كثيرون داخل ليبيا وخارجها إلى إجراء تحقيق دولي، مما يعكس انعدام الثقة العميق لدى الرأي العام في مؤسسات الدولة. ولم تتم صيانة السدين منذ عقود رغم التحذيرات المتكررة من استنزافهما.

وسرعان ما حظيت دعوة باتيلي لإنشاء آلية موحدة بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقالت الحكومات الخمس في بيان مشترك إنها "تدعم بقوة" اقتراحاً "لتقديم إغاثة واستجابة شفافة وخاضعة للمساءلة لاحتياجات إعادة الإعمار في أعقاب كارثة الفيضانات".

وكان شرق البلاد وجنوبها تحت سيطرة الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة أكدها البرلمان. وتتمركز إدارة منافسة في العاصمة طرابلس، وتتمتع بدعم معظم المجتمع الدولي