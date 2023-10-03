تنفيذ مشروع تطوعي مجتمعي لدهانات مركز شباب الوقدة بالمراغة

نفذت الإدارة العامة لتنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج وبالتعاون مع مركز شباب الوقدة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق ٣ من أكتوبر ٢٠٢٣ مشروعًا تطوعيًا مجتمعيًا داخل القرى الأكثر احتياجًا للنظافة والدهانات بمشاركة ما يقرب من ٢٥ عضوًا من أعضاء أندية التطوع والفتاة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة ، حيث يهدف المشروع إلي خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة ونشر الوعي بها والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها وكذلك القضاء على التلوث البصري.





وأوضح فريق العمل أن العمل التطوعي يعنى تقديم العون والمساعدة للآخرين ليسود الخير في المجتمع وجاءت هذه التسمية لأن المشارك لا يقوم به مجبرا بل طواعية حيث ينبع من الداخل ويزداد تطور ونمو المجتمع كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة .





وأشار فريق العمل إلى أن العمل التطوعي يعتبر اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه .





وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أن العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به تساعد على الحفاظ وتطور المجتمع كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بتفعيل كافه الأنشطة وشغل أوقات الفراغ.