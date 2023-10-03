جارها تعدى عليها.. مصرع سيدة فى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من القبض على شخص تعدى على سيدة في العقد الخامس من العمر أمام المارة في منطقة الاستاد بواسطة أداة حادة سلاح أبيض بمدينة طنطا مما أسفرعن إصابتها بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر أودت بحياته.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

وانتقلت قوة أمنيه إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي نادية.م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر.

وافادت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة بينهم.



وافادت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.