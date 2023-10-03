موعد مواجهة يد الأهلي المقبلة في بطولة أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لرجال يد الأهلي غدًا الأربعاء نظيره نزيكو الكاميروني لحساب منافسات دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.





كان ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، قد أعلن منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء لتجنب الإجهاد نظرًا لضغط المباريات في بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو.

كما قرر ديفيز منح لاعبي الأحمر بعض الوقت لزيارة أحد الأماكن السياحية في الكونغو ضمن جولة حرة ترويحية.

تصريحات لاعب الأهلي ..

من جانبه قال أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

وأوضح خلال تصريحاته أن الأهلي واجه في المباراة الختامية لدور المجموعات بالبطولة أصعب فريق حتى الآن، ويقدم مستويات طيبة، لكن خبرات لاعبي الأهلي نجحت في حسم النتيجة وضمان التأهل كأول المجموعة.



وواصل مشددًا على الصعوبة التي يواجهها الجهاز الفني في دراسة الفرق المنافسة؛ بسبب التغيير التي تشهده فرق القارة بشكل مستمر، وهو ما يصعب الوصول إلى معلومات كافية عن المنافسين ونقاط القوة والضعف، ولكن ديفيد ديفيز، المدير الفني، يمنح تعليمات واضحة لكل لاعب ويطالبه ببذل أقصى مجهود ممكن من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار.