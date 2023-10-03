غدًا .. الأهلي يستأنف مواجهاته المحلية بملاقاة إنبي في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته المحلية غد الأربعاء، بملاقاة نظيره إنبي في السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي 2022 - 2023.





كان الأهلي قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة على حساب المصري البورسعيدي، بينما تأهل إنبي إلى الدور ذاته بالفوز على نظيره النجوم.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

التأهل القاري ..

وعلى صعيد منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسم صعوده د إلى دور الستة عشر مرحلة دور المجموعات للدوري القاري بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية من دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء اليوم بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

ونجح لاعبو الأهلي في تقديم عرض قوي ومبهر، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأحمر برأسية في الدقيقة 63.