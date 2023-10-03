الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تفتح باب تلقى طلبات استخراج كارنيهات الأندية لأسر الاعضاء

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن البدء في تلقى طلبات استخراج كارنيهات الأندية لأسر المحامين، في جميع أندية النقابة على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 7/10/2023، بمبلغ وقدره 50 جنيه لكل فرد في الأسرة، ومبلغ 100 جنيه لكل فرد من الوالدين، وكذلك تلقي طلبات أسرة المحامي بالمعاش، والمتوفين المستحقين للمعاش.

وتيسيرًا على المحامين، سوف يتم تقديم الأوراق المطلوبة، وتحصيل رسوم الكارنيه في النقابة الفرعية التابع لها المحامي، وفي إدارة الكارنيهات بالنادي النهري بالمعادي.

الأوراق المطلوبة:
1 ـ صورة شخصية لكل من الزوجة والأبناء والوالدين.
2 ـ صورة بطاقة الزوجة موضح بها اسم الزوج.
3 ـ صورة بطاقة الأبناء.
4 ـ صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.
5 ـ صورة بطاقة الوالدين.
6 ـ إذا كان العضو محامية تسلم صورة بطاقة الزوج مع صورة بطاقتها الشخصية + صورة شخصية للزوج.

ويحق لكل حامل بطاقة أندية النقابة، دخول جميع الأندية على مستوى الجمهورية بالنقابات الفرعية .

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