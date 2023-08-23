أحمد عز يبدأ تصوير فرقة الموت في هذا الموعد

يبدأ الفنان أحمد عز، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “فرقة الموت”، وذلك أول أسبوع من بداية شهر أكتوبر المقبل .

فيلم فرقة الموت من إنتاج هشام عبد الخالق، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم أحمد عز، منة شلبى، والفيلم من إخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة المنتجة مع باقى الفنانين المشاركين فى العمل وأبرزهم بيومى فؤاد وعصام عمرورشدى الشامى وخالد كمال وآخرون.

كما يستعد أحمد عز، لطرح أحدث اعماله السينمائية فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب،و نسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزآن، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

وحقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنية تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق إيرادات بلغت 104 مليون جنيه، وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.