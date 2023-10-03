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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مفيدة شيحة سعيدة بحصول برنامج الستات أفضل برنامج اجتماعي 2023

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق سعادتها وتقديرها بالحصول على جائزة أفضل برنامج اجتماعي 2023، قائلة :"ده فوق راسنا وتوفيقي بيجي من دعاء أمي".
 

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مفيدة شيحة تصب النار على مهاجمي سميحة أيوب والسبب منهج 6 ابتدائي

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج الستات حصد جائزة أفضل برنامج اجتماعي للعام الحالي، وفخورة بهذه الجائزة ومن المهم ان يكون للبرنامج اسم. 

 

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"تحياتي لكل الناس اللي رشحونا لجائزة، واهدي هذه الجائزة لكل مشاهدي البرنامج، وكل ضيوف البرنامج والعاملين خلف الكاميرات، والحمدلله على مدار السنوات نلتقي ونكسب ثقتكم كل يوم".

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