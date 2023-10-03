مفيدة شيحة سعيدة بحصول برنامج الستات أفضل برنامج اجتماعي 2023

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق سعادتها وتقديرها بالحصول على جائزة أفضل برنامج اجتماعي 2023، قائلة :"ده فوق راسنا وتوفيقي بيجي من دعاء أمي".



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج الستات حصد جائزة أفضل برنامج اجتماعي للعام الحالي، وفخورة بهذه الجائزة ومن المهم ان يكون للبرنامج اسم.





وتابعت مفيدة شيحة، أن :"تحياتي لكل الناس اللي رشحونا لجائزة، واهدي هذه الجائزة لكل مشاهدي البرنامج، وكل ضيوف البرنامج والعاملين خلف الكاميرات، والحمدلله على مدار السنوات نلتقي ونكسب ثقتكم كل يوم".