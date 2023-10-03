الأنبا رافائيل يعقد الاجتماع العام للأرثوذكس الإثنين المقبل

يعقد نيافة الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة، الأثنين المقبل، فعاليات الاجتماع العام الاسبوعي، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تخلل اللقاء اقامة الطقوس الارثوذكسية خلال القداس الإلهي المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس بحضور ومشاركة خورس الشمامسة وأحبار الكنيسة والمصلين.

كان أسقف وسط القاهرة ترأس الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية بالأزبكية بحضور عدد كبير من أبناء الكنائس التابعة للقطاع.

وجاء هذا اللقاء بعد أيام من احتفالية الكنيسة القبطية عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وروت الكتب المسيحية ان السبب في صعوبة العثور الصليب يعود إلى ماعفله الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

وتذكر المراجع أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب.