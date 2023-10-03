وكيل دفاع النواب : إستراتيجية الرئيس الوطنية حائط صد لحماية الوطن من المخاطر

اكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بان التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من اجل بناء مصر الجديدة وان الاستراتيجيه الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر .

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين ، عقب اعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعيه ، وفوزة بوكالة اللجنة بان دور الانعقاد الجديد سيكون حافل بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخماً كبير ، تساهم في تسهيل حياة المواطن ، موضحا بان الدولة المصريه تجاوزت الكثير من الصعاب ، وننتظر ثمار الجهد والمثابره لكل المصريين .

وشكر المصري جميع اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي علي ثقتهم الغاليه مؤكدا باننا اسرة واحدة نعمل من اجل الوطن اقسمنا علي حفظ مقدرات الوطن والحفاظ علي اركانه وترابه ، وماضون في رسالتنا من اجل رفعة شان بلدنا الغالي مصري.

وكانت أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.