أشرف منصور: الجامعة الألمانية تقدّم تخصصات المستقبل

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، إن التخصصات المتواجدة في الجامعات الألمانية هي تخصصات المستقبل المطلوبة بالعالم.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال المقام بحرم الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023- 2024، وتسليمهم الوثيقة الخاصة بالمنحة، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور أشرف منصور أن وجود الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية جاء بناءة على إرادة سياسية، وأن تلك الإرادة منذ أن بدأت الجامعة الألمانية بالقاهرة من ٢٠ سنة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم بين الدولتين المصرية والألمانية، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تمثل بالجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية.

منح الجامعة الألمانية

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى إتاحة منح كثيرة لمعظم طلبة الثانوية العامة من مختلف الشهادات، وأنهم يحتفلون بما يسمي البرنامج الحادي عشر لأوائل الثانوية العامة من محافظات مصر، ما يمثل أهمية كبرى لأن تلك المنح هي دور الجامعة التنموي.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى أن رسالة التعليم العالي الألماني أحد أهم أهدافه هو إتاحته للكل بغض النظر عن الماديات، فلن يسأل أي شخص عن الخلفية المادية.



وأضاف منصور أن الجامعة الألمانية تعطي نحو ٥٠ منحة لطلبة في المحافظات لكل الشهادات، مؤكداً أن استمرارية النجاح في الجامعة يؤهل الطالب في الحصول على منح دراسة كاملة بدولة ألمانية.



ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بأن الجامعة تساعد الطالب علي نمو الشخصية واحترام الذات، قائلا: "نحن نحترم كل الأختلافات، فالجامعات محايدة سياسياً ودينياً وفكرياً، نحن مكان للعلم فقط، حتي أنه نحن كأساتذة جامعة ليس مسموح لنا الإفصاح عن اراءنا السياسية علي الصفحات الشخصية عبر وسائل التواصل الأجتماعي فيسبوك".

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال اجتماعه بالجامعات أعلن أنه يريد تخصصات تهم سوق العمل، وهذا ما نفعلة نحن من التوسعات بالتعليم الألماني في العاصمة الإدارية لتكون رمز العاصمة الجديدة.



