يد الأهلي راحة سلبية من التدريبات بالكونغو

قرر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم لتجنب الإجهاد نظرًا لضغط المباريات في بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو.





واستثمر الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» بقيادة ديفيد ديفيز الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم من المباريات اليوم، وقرر منح اللاعبين بعض الوقت لزيارة أحد الأماكن السياحية في الكونغو وإقامة جولة ترويحية.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي غدًا الأربعاء فريق نزيكو الكاميروني في دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

منافسات السيدات..

وعلى صعيد منافسات السيدات تعرض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره فريق بريميرو الأنجولي، في ختام منافسات دور المجموعات في بطولة أفريقيا للأندية أمس الإثنين.

وأقيمت مواجهة على صالة نيكول أوبا بالكونغو، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة مثل القارة السمراء بنتيجة ٢٨-٢٩.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي المشاركة في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.