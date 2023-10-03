خيري : يد الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو اللقب القاري

عبر أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، عن ثقته في فقدرة الفريق على السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.





وأوضح خلال تصريحاته قبل انطلاق مواجهات دور الـ 8 غدًا الأربعاء أن الأهلي واجه في المباراة الختامية لدور المجموعات بالبطولة أصعب فريق حتى الآن، ويقدم مستويات طيبة، لكن خبرات لاعبي الأهلي نجحت في حسم النتيجة وضمان التأهل كأول المجموعة.

مواجهة الصعوبات ..

وأشار عبر تصريحاته إلى الصعوبات التي يواجهها الجهاز الفني في دراسة الفرق المنافسة؛ بسبب التغيير التي تشهده فرق القارة بشكل مستمر، وهو ما يصعب الوصول إلى معلومات كافية عن المنافسين ونقاط القوة والضعف، ولكن ديفيد ديفيز المدير الفني يمنح تعليمات واضحة لكل لاعب ويطالبه ببذل أقصى مجهود ممكن من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار.

ووجه خيري الشكر لجماهير الأهلي كافة على دعمها الدائم للفريق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة كل لاعب ورغبته في تقديم أفضل ما يمكن من أجل تحقيق كل البطولات خلال الموسم.