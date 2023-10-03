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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد تصدرها التريند.. من هي مايان السيد ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدرت النجمة الشابة مايان السيد صفحات السوشبال ميديا، بعد ظهورها مع النجمة القديرة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، الذي يعرض على شاشات "دي أم سي" ، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن مايان السيد. 

اسمها بالكامل مايان سيد عبد الجواد عجينه ،ولدت النجمة الشابة مايان السيد في ٨ نوفمبر ١٩٩٧م، بمدينة القاهرة،وهي من أسرة مسلمة، وزنها 60 كجم ،وطولها 164 سم، درست في الجامعة الأمريكية، كما درست المسرح والسينما في AUC.

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بدأت مايان السيد كمودل في بعض الإعلانات التي كانت نقلة لها، بعدما اكتشفها أحمد سمير فرج مخرج مسلسل أبو البنات بطولة الفنان مصطفى شعبان ولعبت دورالابنه الكبري نيفين،وفي نفس العام شاركت أيضا في دور بسيط بمسلسل المغني، قصة المطرب المصري الكبيرمحمد منير وسيرته الفنية والذاتية،ثم أختارها المخرج بيتر ميمي لتشارك في مسلسل الأب الروحي 

 ثم وقع عليها الاختيار لتشارك الفنان ياسر جلال في مسلسل ظل الرئيس ولقى العمل نجاجًا كبيرًا إنذاك.

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كما شاركت في مسلسل كأنه امبارح ، 2018،و مسلسل فكرة بمليون جنيه ، 2019، ومسلسل زودياك ،2019،ومسلسل هجمة مرتدة ، 2021،ومسلسل حرب أهلية ، 2021، ومسلسل  لعبة نيوتن ،إلا أنا ج2 "حكاية حلم حياتي" 2021، ومسلسل الإختيار ج3 2022، 100حمد الله على السلامة ، 2023،جت سليمة 2023.

شاركت النجمة الشابة مايان السيد في دورهند في فيلم السينما حرب كرموز، في عام  2018، الفيلم بطولة أمير كرارة وغادة عبد الرازق ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، سكوت أدكنز، فتحي عبد الوهاب ، للمخرج بيتر ميمي، وعبد الرحمن أبو غزالة كمخرج مساعد أول، وتأليف محمد السبكي، ثم فيلم بنات ثانوي 2020، ثم فيلم هاشتاج جَوّزني  2022

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