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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمر كمال يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية

عمر كمال
عمر كمال

حصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الإستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.

وجاء هدف عمر كمال بتصويبة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره فريق الداخلية بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش بالجولة الثالثة السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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