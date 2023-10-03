جروهي أفضل حارس مرمى في شهر سبمتبر بدوري روشن

حصل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي نجم نادي الاتحاد السعودي، على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر سبتمبر الماضي بدوري روشن، بعد التأهل الكبير وقيادته فريقه لاحتلال المركز الثاني.

جروهي أفضل حارس مرمى في شهر سبمتبر

وحصل جروهي على جائزة حارس الشهر في دوري روشن بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفه خلال 6 مواجهات ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط وهو صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مارسيلو غروهي صاحب أفضل قفاز في شهر سبتمبر يفوز بجائزة روشن".

يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة والتي جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة لقاء أخر، ويبتعد بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.