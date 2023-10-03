وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة خالد بن الوليد

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم طابور الصباح بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بحي الجبيل بطور سيناء

بدأ طابور الصباح بالإذاعة المدرسية وفقرة كلمة الصباح التي تناولت " انتصارات أكتوبر" وتضحيات رجال الجيش المصري لاسترداد أرضه وكرامته

ثم ألقى وكيل الوزارة كلمة هنأ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد مشيرا لمناسبتي المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر وثمن وكيل الوزارة تضحيات الجيش المصري في سبيل استعادة أرضه مضيفا أن نصر أكتوبر سيظل علامة بارزة ومفخرة لكل عربي ومصري مؤكدا على مسؤوليتنا للحفاظ على هذا الوطن ومقدراته التي بُذل من أجلها كل غالٍ

وأكد أن هذا النصر لم يكون أبداً وليد صدفة بل وراءه إعداد وتخطيط وجهد لافتا للعبور الجديد الذي حققته الدولة المصرية في نواحي التنمية وفي المشروعات القومية العملاقة.

كما أكد وكيل الوزارة خلال كلمته بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي التي تحقق الانضباط والالتزام داخل وخارج المدرسة، لافتا للالتزام بالعمل بروح الفريق كل له مسؤولياته واختصاصاته

وجدد وكيل الوزارة التهنئة للطلاب بالعام الجديد ومتمنيا لهم عاما منضبطا موفقا ثم أدى الطلاب تحية العلم مع السيد وكيل الوزارة وأعضاء هيئة التدريس

ثم تفقد وكيل الوزارة الصف الأول الإعدادي وأجرى نقاشا مع الطلاب حول المناسبات الوطنية في شهر أكتوبر ونقاشا آخر حول المشروعات القومية للدولة بمصر وعلى أرض المحافظة.

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