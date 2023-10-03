أنشطة وفعاليات روحية في كنيسة مارمينا بالقوصية

يواصل الأقباط الأرثوذكس في القوصية، غدًا الأربعاء، التوافد إلى كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الروحية الاسبوعية ذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يتخلل اللقاء إقامة القطوس الأرثوذكسية والتي تتضمن رفع البخور وتقديم الحمل بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة وخورس الشمامسة والمُصلين.

احتفلت كنائس الأقباط في ربوع مصر منذ أيام، بختام عيد الصليب الذي استهل الخميس الماضي لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" الذي أقامة الإمبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.