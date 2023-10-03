ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة الاتحاد السعودي أمام سباهان الإيراني في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي، ليكون الجمهور أمام مجموعة من السيناريوهات المتوقعة بعد إلغاء اللقاء.

ووفقًا للتقارير ولما تنص عليه اللوائح فهناك 3 سيناريوهات يفكر فيها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتنفيذ أحدها، بعد إلغاء المباراة وتفاقم الأزمة بعد تداخل السياسة مع الرياضة، في واقعة تتكرر كثيرًا في الملاعب الإيرانية.

3 سيناريوهات بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان:

وهناك 3 سيناريوهات على الطاولة بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، أولها شطب نادي سباهان أصفهان من البطولة واستبعاده من المسابقة في النسخة الحالية والذي قد يعقبه عقوبات إضافية من بينها الاستبعاد لأكثر من نسخة.

السيناريو الثاني هو حصول نادي الاتحاد على الثلاث نقاط مع استكمال منافسات المجموعة بشكل طبيعي، أما عن السيناريو الثالث فهو بإقامة المباراة خارج إيران على ملعب محايد للطرفين، والذي سيكون نفس الأمر في لقاء الإياب بينهم.