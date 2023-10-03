بعد تصدرها التريند.. لقطات صنعت مني ذكي عبر السوشيال ميديا

نجحت النجمة منى زكي في احتلال التريند في الوطن العربي خلال الساعات الماضية ،وذلك أثناء تواجدها في أسبوع الموضة بباريس؛ لتخطف الأضواء وذلك بمجرد استعراضها أناقتها خلال عرض دار لوريال باريس الاسطوري ، الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا.

إذ تألقت النجمة منى زكي بإطلالة ساحرة بفستان أحمر قصير وله ذيل طويل، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز اللقطات التي صنعت مني ذكي على السوشيال ميديا.

النجمة مني ذكي

حجاب وحواجب عريضة في الوصاية

ظهرى الفنان مني ذكي بوجه شاحب تعلوه ابتسامة باهتة وملامح منكسرة، وهي ترتدي الحجاب ،وذلك خلال ملصق دعائي لمسلسل "تحت الوصاية" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي

وعلى الفور احتل اسم مني ذكي صفحات السوشيال ميديا، بسبب ظهور بالحجاب وتغيير شكلها الذي تميز ببروز الحواجب العريضة والكثيفة.

وأثار الملصق قضية تمثيل الحجاب في الدراما المصرية وطرح تساؤلات حول ما إذا كان الغرض منه "تلميع المحجبات" أم "تشويه صورتهن" أم "إثارة فضول المشاهد" أم "تقديم عمل بأبعاد درامية وإنسانية تتمركز حول نماذج نسائية مختلفة داخل المجتمع".

في حالة منى زكي، يرى كثيرون ممن استوقفهم وأغضبهم الإعلان أنه "يحاول حصر صورة المرأة "المحجبة" في قالب محدد وأسلوب سردي ينتقص من قدراتها ويظهرها كامرأة ضعيفة مسلوبة الإرادة".

مشهد مثير في أصحاب ولا أعز

استطاعت النجمة مني ذكي أثارة الجدل خلال فيلم أصحاب ولا أعز، بسبب مشهد جرئ ظهرت فيه خلال ثواني معدوده، واجتمع الجمهور على رفض هذا المشهد، مطالبين النجمة مني ذكي بأن لا تقوم بتلك المشاهد الجريئة أو حتي بأي تلمحات بمثل هذة الأدوار مرة أخري.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.

فيلم اصحاب ولا عز

مشاهد جريئة في "إحكي يا شهر زاد"

ففي عام 2009 تصدراسم مني ذكي صفحات السوشيال ميديا لـأيام ،‘ذ تعرضت لموجة من النقد بسبب فيلم "إحكي يا شهر زاد" الذي تم عرضه عام 2009 وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله، نظرا لاحتواء الفيلم على عدة مشاهد جرئية سواء لمنى زكي أو بقية أبطال الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول مذيعة مهتمة بقضايا المرأة ونظرة المجتمع لها، وهى متزوجة في نفس الوقت وكانت تعاني من مشاكل كثيرة مع زوجها، فكانت تحدث بينهما خلافات عديدة بسبب المواضيع التي تطرحها على الجمهور وتؤثر على عمله وحصوله على رضا المسؤولين.