الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم بوروسيا دورتموند يعلق على مواجهة ميلان في دوري الأبطال

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

علق مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج، على مواجهة ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وأكد فولكروج أن هدف الفريق الألماني هو الفوز بالثلاث نقاط  خلال مواجهة الغد، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء الغد.

تصريحات مهاجم بوروسيا دورتموند

تحدث نيكلاس فولكروج مهاجم دورتموند، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، معلقًا على مواجهة ميلان، حيث قال: "الهدف هو حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "حققنا الفوز في الكثير من المباريات خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك تطور ملحوظ من جانبنا، حيث نمضي في الطريق الصحيح ونحقق الفوز بعقلية إيجابية".

بينما شدد المهاجم الألماني عن أنه يشعر بالثقة الكبيرة من تحقيق فريقه الفوز خلال مواجهة الغد، كما أنه سيساعد الجراد الأصفر في هذا الأمر.

بينما علق على مدافعي البونديسليجا، فقال: "لدينا لاعبين في الخط الخلفي أقوياء في الدولا".

وأتم نيكلاس فولكروج تصريحاته، فقال: "أرغب في أن يقوم المدرب بتحضيري جيدا لمواجهة الميلان المرتقبة".

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