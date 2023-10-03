الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركز مطاي بالمنيا

زراعة الأشجار بمطاي
زراعة الأشجار بمطاي

 تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة، وتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

 

 بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه، قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا،  أنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات، وتنسيق وزراعة الأشجار، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

 

 حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار  بميدان الشهيد وميدان السلام،  وطريق مصر أسوان الزراعي، بالإضافة إلى زراعة (75) شجرة وسط الطريق الدائري بمدينة مطاي.

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