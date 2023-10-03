زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركز مطاي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة، وتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه، قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات، وتنسيق وزراعة الأشجار، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد وميدان السلام، وطريق مصر أسوان الزراعي، بالإضافة إلى زراعة (75) شجرة وسط الطريق الدائري بمدينة مطاي.