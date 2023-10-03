فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي

يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على هذا التشكيل الذي يخوض لقاء نابولي الناري في عقر دارة باابناء الدنوب على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد و نابولي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و نابولي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد و نابولي على قنوات بي ان سبورت 1، بتعليق حفيظ دراجي