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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحلام وأصالة على مسرح واحد في دبي

أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

تلتقي الفنانة أحلام والفنانة أصالة في حفل غنائي جديد، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام في الإمارات، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل أحلام وأصالة في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ15 من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق على مسرح كوكاكولا أرينا.

 

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني مساء السبت الماضي، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

 

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

ديو أصالة وماجد المهندس الحب الأبدي

قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.

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