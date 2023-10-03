تحرص الأسر المصرية على متابعة أسعار السلع التموينية، خصوصًا مع بداية كل شهر، بهدف الاستطلاع على تحديثات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها على بطاقة التموين.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات السلعة التموينية لشهر أكتوبر 2023 الأحد 1 أكتوبر، مشيرة إلى ثبات أسعار السلع التموينية كما هي بنفس أسعار الأشهر الماضية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

- سجل سعر كيلو السكر المعبأ: نحو 12.60 جنيه.

- سجل سعر زيت الخليط 800 مللي: نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الدقيق المعبأ «ورقي أو بلاستيك» 1 كجم: نحو 18.00 جنيه.

- سجلت سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم: نحو 4 جنيهات.

- سجلت سعر علبة مرقة دجاج: نحو 6 جنيهات.

- سجلت سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- سجل سعر البسكويت يويوز سادة: نحو جنيه ونصف.

- سجل سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما: نحو 4.5 جنيه.

- سجلت سعر الجبنة تتراباك 500 جم: نحو14 جنيهًا.

- سجلت سعر الجبنة تتراباك 250 جم: نحو 7.50 جنيه.

- سجل سعر كيلو الفول المعبأ: نحو 36.83 جنيه.

- سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ: نحو 35.4 جنيه.

- سجل سعر لتر زيت عباد الشمس: نحو 61.68 جنيه.

- سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة: نحو 21.54 جنيه.

- سجل سعر كيلو العدس المعبأ: نحو 45.44 جنيه.

- سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال: نحو 72.1 جنيه.

- سجل سعر البيض البلدي «بيضة»: نحو 4.47 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة: نحو 261.83 جنيه.

- سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة: نحو 87.58 جنيه.

- سجل سعر كيلو الأرز السائب: نحو 26.17 جنيه.

- سجل سعر كيلو الفول السائب: نحو 37.14 جنيه.

- سجل سعر كيلو الجبن الأبيض: نحو 90.59 جنيه.

- سجل سعر كيلو الجبن الرومي: نحو 170.59 جنيه.

- سجل سعر لتر اللبن السائب: نحو 18.87 جنيه.

- سجل سعر لتر اللبن المعبأ: نحو 26.43 جنيه.

- سجل سعر المكرونة 800 جم: نحو 13.00 جنيها.

- سجل سعر المكرونة 400 جم: نحو 6.5 جنيهات.

- سجل سعر العدس المجروش 500 جم: نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفول المعبأ 500 جم: نحو 9.00 جنيهات.

- سجل سعر المسلى الصناعي 800 جم: نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الشاي الناعم 40 جم: نحو 5 جنيهات.

- سجل سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا: نحو 18 جنيهًا.

- سجل سعر المربى الأنواع 350 جرامًا: نحو 16 جنيهًا.

- سجل سعر المسحوق الأتوماتيك 800 كجم: نحو 25 جنيهًا.

- سجل سعر المسحوق العادي اليدوي 800 جم: نحو 16 جنيهًا

- سجل سعر الصابون الغسيل 125 جم: نحو 3 جنيهات.

- سجل سعر الصابون التواليت 125جم: نحو 7.50 جنيه.

- سجل سعر اللبن الجاف 125 جم: نحو 25.5 جنيه.

- سجل سعر الخل 5% 900 ملي: نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر کیس ملح الطعام 300 جم: نحو 1.25 جنيه.

- سجل سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم: نحو 3 جنيهات.

- سجل سعر کیس سائل غسيل الأواني 80 جم: نحو 3 جنيهات.

- سجل سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع: نحو 2.75 جنيه.

- سجل سعر بسكويت تومورو أنواع: نحو 3 جنيهات.

- سجل سعر بسكويت بوو أنواع: نحو 3.75 جنيهات.

- سجل سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا: نحو 3.75 جنيهات.

يذكر أن وزارة التموين، توفر كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.