قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات فى منطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (عدد 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جرام - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.