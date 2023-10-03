وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، جولة تفقدية للمقر الجديد للمدرسة الرسمية الدولية "I.p.s" بالخارجة، وذلك برفقة المهندسة شيرين يماني من هيئة فرع الابنية التعليمية في إطار حرص وزارة التعليم على تطوير وتحديث المنشآت التعليمية.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على آخر المستجدات ومراقبة تنفيذ الأعمال المتعلقة بتجهيز المدرسة. وتم خلال الجولة التفقدية النظر في تنجيل الفناء وترتيب قاعات رياض الأطفال والحجرات الدراسية، بالإضافة إلى أعمال رصف الفناء والزراعة. كما تم التأكيد على أهمية تجهيز الملعب وتنجيله باللون الأخضر المبهج لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ملموس يناسب هذا الصرح التعليمي العملاق.

وتعتبر المدرسة الرسمية الدولية "I.p.s" بالخارجة من أبرز المشاريع التعليمية في المنطقة، حيث تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة والمستوى للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مريحة وحديثة. وتعد هذه الزيارة الإشرافية جزءًا من الجهود المبذولة للتحقق من جودة الأعمال التنفيذية ومتابعة تقدم المشروع، وضمان استكماله في الوقت المحدد وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وأعرب المهندس سيد عبدالعزيز والمهندسة شيرين يماني عن ارتياحهما لما تم إنجازه حتى الآن، وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والعاملين في المشروع. كما أكدا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال الانجاز النهائي.

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وسوف تكون المدرسة الرسمية الدولية "I.p.s" بالخارجة إضافة قوية للتعليم في المنطقة، وستسهم في تطوير وتقدم المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة للطلاب. إن هذه المشاريع الجديدة تعكس التزامنا الثابت بتعزيز وتحسين جودة التعليم في الوادي الجديد، وتأكيدنا على أهمية توفير المناخ الحديث للتعلم وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة