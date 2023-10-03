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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يؤجل ودية كوم حمادة استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباراة كوم حمادة  الودية استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري المحترفين.

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كتب غزل المحلة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تأجيل مباراة ودية  قائلا:" تأجيل مبارة الفريق الودية أمام كـوم حمادة ليوم غد الأربعاء في الرابعـة والنصف عصراً".

وحسم التعادل الإيجابي بين غزل المحلة وحرس الحدود بهدف لكل فريق على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المحترفين .

 

ويعتلي غزل المحلة صدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين برصيد 4 نقاط مؤقتا لحين انتهاء الجولة الثانية بدوري المصري للمحترفين في نسختة الأولي.

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