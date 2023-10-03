تعليم الوادي الجديد تحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر بالخارجة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، احتفالية شعبية رائعة لأهالي المحافظة، بمناسبة الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش المصري في السادس من أكتوبر، تحت اشراف المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد انطلاقًا من أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية، والتأكيد على قيم الوحدة والانتماء للوطن.

وشارك في هذه الاحتفالية العديد من القيادات والشخصيات المهمة في قطاع التعليم بالمحافظة

حرص المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، وباقي القيادات التعليمية على أن يكون الاحتفال تعبيرًا حقيقيًا عن الفرحة والاعتزاز بالتضحيات التي قام بها جيشنا الباسل، والتي أسفرت عن استعادة حقوقنا وتحقيق النصر العظيم.

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالوادي الجديد، مما أضفى عليها طابعًا من التلاحم والتعاضد بين المختلفين أطياف المجتمع.

كما حضر الاحتفالية مدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، والذين كانوا جميعًا شركاء فعالين في تربية وتنمية الشباب في المحافظة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عروضًا فنية وثقافية متنوعة، حيث قدم الطلاب عروضًا مسرحية وشعرية وموسيقية استعرضوا من خلالها مواهبهم ومهاراتهم المختلفة. كما تم تنظيم مسابقات وفعاليات ترفيهية وثقافية بمشاركة الحاضرين.

وأضاف سيد عبد العزيز أن الاحتفالية جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ولتعزيز العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، كما تعد فرصة للطلاب والأسر للاحتفال والاستمتاع بالمناسبة الوطنية العظيمة.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم وفخرهم بإقامة هذه الاحتفالية ونجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن. كما شكروا جهود القيادات التعليمية والمسؤولين على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وجعله ناجحًا ومميزًا.

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أن الاحتفالية تعد فرصة لاستذكار بطولات وتضحيات أسلافنا في حرب أكتوبر المجيدة، وتثمين دور جيشنا الباسل في الدفاع عن وطننا الحبيب، مؤكدًا على أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يواكبه العمل الدؤوب والجاد لرفعة الوطن وتحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات ودعا الله الي حفظ مصروحفظ شعبها العظيم

واكد وكيل التعليم بالوادي الجديد بان تلك الاحتفالية رسالة واضحة إلى أن التعليم يشهد اهتماما بالغا من القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة بسوق العمل محليا ودوليا

وقدم المشاركون في الاحتفالية الشعبية شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على دعمها المستمر للتعليم والمعلمين والطلاب، مؤكدين على أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة على تطوير منظومة التعليم والارتقاء بها لتصبح على مستوى عالٍ يليق بمصر العظيمة.

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة

احتفالية شعبية لـ"تعليم الوادي الجديد" بمناسبة انتصارات اكتوبر في مديان الساحة بالخارجة