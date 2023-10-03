رونالدو على رأس التشكيل الأفضل للجولة في الدوري السعودي

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودية، التشكيل المثالي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



حصل كريستيان تيلو لاعب الفتح على أعلى تقييم خلفه كريستيانو رونالدو نجم النصر خلال إعلان الرابطة التشكيل الأفضل.



سيطر لاعبو النصر وضمك على التشكيل المثالث في الجولة الثامنة، الذي ضم ثلاث لاعبين من كل فريق.





التشكيل المثالي للجولة الثامنة جاء كالتالي:



في حراسة المرمى: مصطفى زغبة حارس ضمك

في الدفاع: سلطان الغنام لاعب النصر، وفاروق شافعي نجم ضمك، وكاليدو كولبيالي مدافع الهلال، بوركا لاعب الأخدود.

في الوسط: ستانشيو لاعب ضمك، وسافيتش لاعب الهلال، وتاليسكا نجم النصر، وزيلارايان لاعب الفتح.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وتيلو لاعب الفتح.

