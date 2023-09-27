يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى الموقع الرسمي للنادي، قبل مواجهة ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وتنعقد مباراة ليفربول وليستر سيتي على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز، وستكون فرصة اللاعبين تحقيق الفوز في هذه المواجهة وسوف يستغل الفريق حالة الانتعاش والانتصارات المثيرة الذي حققها أبناء المدير الفني يورجن كلوب، وسيقود النجم المصري محمد صلاح تشكيلة فريقه ليفربول وشدد مدرب الريدز على ضرورة تحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة، وسيعمل اللاعبين بجد من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب الأكثر أهمية.

ليفربول لم يخسر في أي لقاء منذ بداية الموسم الجاري، وحقق انتصارات مميزة تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وبتواجد نجمنا المصري محمد صلاح الذي كان له مساهمة مع أي مباراة يشارك بها.

ليفربول وبقيادة محمد صلاح نجح في تحقيق الفوز منذ أيام على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وهذه النتيجة تكررت في الموسم الحالي أكثر من مرة، منها لقاء في الجولة الأولى بالدوري الأوروبي أمام لاسك ليننز النمساوي.

ويحرص الوفد على نقل آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لذلك نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به كل فريق هذا اللقاء المرتقب.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وليستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

سيتم عرض مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر أن تنفرد العديد من القنوات الأوروبية بعرض المواجهة منها قناة أرينا سبورت صربيا، وعلى قناة سبورت تي في، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:45 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة 10:45 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة 11:45 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحد.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ليستر سيتي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024، على أن يقام لقاء ليفربول وليستر سيتي اليوم، على ملعب آنفليد معقل الريدز.

وتحدد موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي الليلة، مجموعة من التغييرات، على رأسها إراحة محمد صلاح والاستفادة من قدراته في لقاء توتنهام المرتقب يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: كيفين أوران كيليهير.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - إبراهيما كوناتي - إزري كونسا - ستيفان بايتيتش.

خط الوسط: إندو - هارفي إليوت - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - بن داوك - كودي جاكبو.