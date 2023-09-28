نتائج قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أجريت اليوم قرعة دور الـ16 الخاصة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية ومرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المواجهات التالية:

مانسفيلد تاون X بورت فايل

إبسويتش تاون X فولهام

إكستر سيتي X ميدلزبره

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد

بورنموث X ليفربول

تشيلسي X بلاكبيرن روفرز

وست هام X أرسنال

إيفرتون X بيرنلي

وكان السيتي قد ودع البطولة بعد سقوطه على يد نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في حين تأهل ليفربول لدور الـ16 عقب فوزه على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في ملعب آنفيلد.