عاجل
"التعليم": وفرنا منصات تعليمية على موقعنا بمشاركة مجموعة مدرسين مميزين (ميديا) أحد أبطال معركة الدبابات خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس المواجهة(فيديو)
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كأس رابطة المحترفين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أجريت اليوم قرعة دور الـ16 الخاصة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية ومرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

txt

نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي ويتأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

txt

ليفربول يقلب الطاولة على ليستر سيتي بثلاثية في كأس الرابطة

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المواجهات التالية:

مانسفيلد تاون X بورت فايل

إبسويتش تاون X فولهام

إكستر سيتي X ميدلزبره

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد

بورنموث X ليفربول

تشيلسي X بلاكبيرن روفرز

وست هام X أرسنال

إيفرتون X بيرنلي

وكان السيتي قد ودع البطولة بعد سقوطه على يد نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في حين تأهل ليفربول لدور الـ16 عقب فوزه على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في ملعب آنفيلد.

الجريدة الورقية