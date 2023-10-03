مايا دياب بشراب شفاف والريش حديث صحافة باريس (صور)

تنجذب النجمة اللبنانية مايا دياب للأزياء الجريئة التى تبرز منحنيات قوامها بشكل لافت، وهذا ما جعلها محط اهتمام المعنيين بالموضة؛ لتكن محط الأنظار أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع الموضة لعام 2023.

بدت مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس كعارضة أزياء تستعرض قوامها الممشوق ولون بشرتها البرونزي بثبات كامل الوصف، إذْ ارتدت فستانًا قصيرًا صمم من الريش الأسود مع شراب كولون شفاف، فيما انتعلت حذاءً بكعب عال.

تزينت ببعض الاكسسوارات الشبابية المتناغمة مع إطلالتها.

اختارت تسريحة شعر لافتة مع بندانة عريضة سوداء وأظهرت ملامحها بمكياج ترابي صاخب مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

من الناحية الفنية، يشار إلى أن أحدث أغنيات مايا دياب كانت "تقلان"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب.

مايا دياب:

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها:

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية، اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، إذْ فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الانفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية:

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.