وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

شهد وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، طابور الصباح في مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، استمع لفقرات الإذاعة الصباحية التي تضمنت فقرات تربوية ونشرة لأهم الأخبار لإثراء الطلاب بالمعلومات

وألقى وكيل التعليم كلمة ملهمة للطلاب، حيث أشاد بالجهود التي بذلتها المدرسة وأشار إلى الأهداف والتحديات التي تنتظرهم في العام الجديد وقدم سيد عبدالعزيز تهانيه لطلاب المدرسة بالعام الدراسي الجديد ودعا الله أن يجعله عامًا مليئًا بالتوفيق والنجاحات.

وأعرب وكيل التربية والتعليم، عن إعجابه بالمظهر الجمالي للطلاب بالزي المدرسي ووجه شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، ونائب المحافظ، حنان مجدي، على هذا الإنجاز والصرح التعليمي العظيم لخدمة أبناء المحافظة كنموذج للتعليم التكنولوجي المتميز.

وأدى وكيل التعليم بالوادى الجديد، مراسم تحية العلم والنشيد الوطني بمشاركة العاملين وطلاب المدرسة في مشهد مهيب يعبر عن حب الوطن والاعتزاز به

وأكد سيد عبدالعزيز، على أهمية العمل الجماعي والمثابرة في تحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي. وشجع الطلاب على استغلال الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم في مجالات مختلفة، سواء كانت في المجال الأكاديمي أو الفنون أو الرياضة.

وأضاف وكيل التعليم أن تقدير الذات واكتشاف القدرات الفردية من أهم أسس النجاح. وحث الطلاب على تحمل المسؤولية والتفاني في العمل من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية.

وتطرق سيد عبدالعزيز إلى أهمية القيم الأخلاقية والتعاطف مع الآخرين. حث الطلاب على أن يكونوا قدوة حسنة لبعضهم البعض، وأن يتعاملوا بأخلاقية مع زملائهم والمعلمين وكل من يحيط بهم.

وفي ختام كلمته، طالب وكيل التعليم الطلاب بالاستمتاع بمغامرتهم التعليمية والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم. ووعدهم بأنه سيكون دائماً حاضراً لدعمهم وتشجيعهم على طريق النجاح.

وبعد ذلك، انتقل وكيل التعليم إلى زيارة الفصول الدراسية والتفقد لعملية التعليم. وشجع الطلاب على الاستفسار والمشاركة الفعالة في الحصص، مع بذل قصارى جهدهم في الدراسة وتحقيق أعلى المستويات الأكاديمية.

وتعززت روح الحماسة والانتظار لدى الطلاب والمعلمين لبدء العام الدراسي الجديد بمزيد من الطاقة والإلهام لتحقيق النجاح والتفوق. واستطاع وكيل التعليم توفير الدعم اللازم للمدرسة والطلاب في رحلتهم التعليمية، مما يعكس التزامه وانفتاحه على التعاون والتطوير في المجال التعليمي.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشارك الطلاب تحية العلم