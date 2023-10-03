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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعليم بالوادي الجديد: انتظام الدراسة في 486 مدرسة

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية

تابع وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، سير العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة التي تبلغ 486 مدرسة، والتي استقبلت حوالي 70 ألف طالب وطالبة موزعين على الإدارات التعليمية الخمس: الخارجة، والداخلة، وبلاط، والفرافرة، وباريس.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على ضرورة التواصل المستمر واللحظي من خلال غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية مع غرف العمليات الفرعية للإدارات التعليمية الخمس، بالإضافة إلى الفرق الميدانية التي تتجول في المحافظة لمتابعة سير الدراسة في جميع مدارس المحافظة خلال العام الدراسي الجديد، والتعرف على الإيجابيات وتقديم حلول فورية لأي مشكلات طارئة.

وشدد على تطبيق كافة البروتوكولات الصحية في المدارس والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأشار عبد العزيز، إلى أن العام الدراسي الحالي يأتي في ظل تحديات عديدة وظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19، وأنه يتطلب تعاون جميع الأطراف لتجاوز هذه الظروف وضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل مثالي.

وتمنى وكيل التعليم بالوادي الجديد النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، مؤكدا على حرص الإدارة التعليمية على توفير كافة المستلزمات والإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بأحسن صورة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
وكيل التعليم بالوادي الجديد: إنتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة
الجريدة الورقية