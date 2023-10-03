لليوم التاسع.. توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية

يواصل مئات المواطنين التوافد على مكاتب توثيق الشهر العقاري، لليوم التاسع على التوالى، لإجراء وتحرير توكيلات تأييد الرئيس بالانتخابات الرئاسية القادمة، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات الرئاسية القادمة.

حرص المواطنون على الحضور بكثافة، اليوم الثلاثاء، أمام مقار مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة في (مصر الجديدة وعين شمس) لعمل توكيلات تأييد ودعم للرئيس السيسي في سباق الانتخابات الرئاسية، ويتولى رجال مديرية تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة عمليات تنظيم الحركة أمام مكاتب الشهر العقاري.

سادت بين المواطنين المتواجدين أمام مكاتب الشهر العقاري حالة من السعادة والسرور لمشاركتهم في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، ورددوا عبارات وهتافات دعم وتأييد الرئيس السيسي والأناشيد والاغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".

يتولى رجال مديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تنظيم الحركة امام مكاتب الشهر العقاري.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع، فتح باب الترشح، حيث دعت الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة ابتداء من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة ماعدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرُا.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وشروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وكانت عدد من القوى السياسية والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات العامة والفرعية، قد عقدت مؤتمرات تتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لمدة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات.